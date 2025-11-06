Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Geld entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein Ehepaar verließ am Mittwoch (06.11.), um 17.30 Uhr ihr Haus an der Sandstraße. Nach ihrer Rückkehr wenige Stunden später, gegen 21.50 Uhr, stellten die beiden fest, dass Unbekannte in ihrem Haus waren. Der oder die unbekannten Täter gingen die Terrassentür gewaltsam mit einem Werkzeug an, um sie zu öffnen. Im Hausinneren wurden in mehreren Räumen Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach einer ersten Durchsicht durch die Hauseigentümer entwendeten der oder die Unbekannten hochwertigen Schmuck, Armbanduhren sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

