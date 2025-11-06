PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Verbrauchermarkt ein - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Gegen Mitternacht (05.11.) löste in der vergangenen Nacht der Einbruchalarm eines Verbrauchermarktes an der Albert-Schweitzer-Straße aus. Mitarbeiter des zuständigen Sicherheitsdienstes machten sich umgehend auf den Weg. Vor Ort stellten sie wenige Minuten später fest, dass ein gelber Audi mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz über die Lübbecker Straße in Richtung der Autobahn fuhr. Im weiteren Verlauf stellten sie fest, dass sich im Markt eine Leiter befand und verständigten umgehend die Polizei. Mittels eines Diensthundes wurde das Gebäude durchsucht, jedoch befanden sich dort keine Personen. Auch eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Eine erste Durchsicht des Videomaterials aus den Überwachungskameras ergab, dass die mindestens zwei Tatverdächtigen eine Lichtkuppel im Dach des Gebäudes öffneten: Sie stellten dann eine Leiter auf und eine Person kletterte so in den Verbrauchermarkt. Nachdem dann der Einbruchsalarm auslöste, kletterte die Person über die Leiter zurück auf das Dach und von hier aus flüchteten die Tatverdächtigen. Der Unbekannte, der in den Verbrauchermarkt eingedrungen ist, trug einen grünen Kapuzenpullover, eine graue Hose, schwarze Schuhe sowie schwarze Handschuhe. Die weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat, dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford

