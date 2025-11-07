PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pakete auf Lkw-Ladefläche geöffnet - Elektronikartikel entwendet

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstagabend (06.11.2025) stellte der Mitarbeiter eines Transportunternehmens fest, dass ein verplombter Verschluss einer Lkw-Ladefläche geöffnet worden war. Der betroffene Lkw war auf einem Gelände des Unternehmens an der Nobelstraße in Herford abgestellt. Offenbar waren bislang unbekannte Täter auf die Ladefläche vorgedrungen. Dort öffneten sie mehrere Pakete und entwendeten elektronische Geräte. Die genaue Tatzeit und der Umfang des Diebesgutes sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 10:36

    POL-HF: Unbekannte dringen in Verbrauchermarkt ein - Polizei sucht Zeugen

    Löhne (ots) - (jd) Gegen Mitternacht (05.11.) löste in der vergangenen Nacht der Einbruchalarm eines Verbrauchermarktes an der Albert-Schweitzer-Straße aus. Mitarbeiter des zuständigen Sicherheitsdienstes machten sich umgehend auf den Weg. Vor Ort stellten sie wenige Minuten später fest, dass ein gelber Audi mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz über die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:10

    POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Geld entwendet

    Herford (ots) - (jd) Ein Ehepaar verließ am Mittwoch (06.11.), um 17.30 Uhr ihr Haus an der Sandstraße. Nach ihrer Rückkehr wenige Stunden später, gegen 21.50 Uhr, stellten die beiden fest, dass Unbekannte in ihrem Haus waren. Der oder die unbekannten Täter gingen die Terrassentür gewaltsam mit einem Werkzeug an, um sie zu öffnen. Im Hausinneren wurden in ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:09

    POL-HF: Taschendiebstahl - Unbekannter entwendet Geldbörse

    Löhne (ots) - (jd) Gegen 13.15 Uhr bemerkte eine 66-jährige Frau aus Löhne gestern (05.11.) das Fehlen ihrer Geldbörse. Die Frau hatte die graue Geldbörse auf einem Parkplatz an der Königstraße in ihre Jackentasche gesteckt und betrat einen angrenzenden Supermarkt. Beim Bezahlen stellte sie dann fest, dass eine bislang unbekannte Person das Portemonnaie an sich genommen hat. Darin befand sich neben diversen Bank- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren