Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pakete auf Lkw-Ladefläche geöffnet - Elektronikartikel entwendet

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstagabend (06.11.2025) stellte der Mitarbeiter eines Transportunternehmens fest, dass ein verplombter Verschluss einer Lkw-Ladefläche geöffnet worden war. Der betroffene Lkw war auf einem Gelände des Unternehmens an der Nobelstraße in Herford abgestellt. Offenbar waren bislang unbekannte Täter auf die Ladefläche vorgedrungen. Dort öffneten sie mehrere Pakete und entwendeten elektronische Geräte. Die genaue Tatzeit und der Umfang des Diebesgutes sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221 / 888-0 zu melden.

