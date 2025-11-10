Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Hebelspuren an der Haustür

Bünde (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter brachen an der Haustür an einem Mehrfamilienhaus am Elsemühlenweg herum. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Freitag (07.11.) der vergangenen Woche. Die Tür hielt der Gewalteinwirkung statt und die Täter kamen nicht zu Diebesgut. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Elsemühlenweg machen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

