Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrug - Hohe Geldsumme durch Schockanruf erbeutet

Enger, Herford (ots)

(um) Die Kriminalpolizei Herford ermittelt derzeit in einem besonderen Fall eines Betruges unter der Masche "Schockanrufe". Am Freitag (07.11.) war es dabei den Betrügern über Telefon gelungen, einem Ehepaar aus Enger einen erheblichen Geldbetrag abzuverlangen. Die Täter gaben am Telefon an, ein Rechtsanwalt aus Bielefeld zu sein und ein Familienmitglied zu vertreten. Dieser scheinbare Rechtsanwalt gab an, die Tochter der Familie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in das Gefängnis. Um die Haft in dem Gefängnis abzuwenden, forderte der Anwalt mehrere zehntausend Euro. Die über 60-jährigen Eltern boten eine fünfstellige Summe an, die der angebliche Anwalt zunächst einmal akzeptieren konnte. Er inszenierte dann eine Geldübergabe am Abend, gegen 19:00 Uhr in Herford am Rathausplatz. Ein Unbekannter, aber speziell benannter Herr, würde dort warten und das Geld für den Anwalt übernehmen. Der Mann wird mit etwa 178 cm Körpergröße und kurzen grauen Haaren, mit einfacher Kleidung beschrieben. Die Geschädigten beschrieben ihn mit vermutlicher griechischer Abstammung. Nachdem die hohe Geldsumme übergeben war, verschwand der Mann ohne Worte in der Dunkelheit. Erst nach der Übergabe meldete die Familie sich bei der Polizei, die in diesem Fall die Ermittlungen übernahm. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Wer kann Angaben zu dem verdächtigen griechischen Mann am Rathausplatz gegen 19:00 Uhr geben? Hinweise zur Tat oder anderen verdächtigen Beobachtungen werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
