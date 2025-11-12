PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Rutschige Fahrbahn bringt Kradfahrer zu Fall - bitte kreisweit veröffentlichen

Vlotho (ots)

(um) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern früh, gegen 06:15 Uhr, auf der Hollwieser Straße in Valdorf. Ein 61-jähriger Kradfahrer war dort in der langgezogenen Linkskurve in Höhe der Herforder Straße unterwegs. Im Bereich der Unfallstelle ist ein Gefahrenschild Achtung - rutschige Fahrbahn - aufgestellt. Der Zweiradfahrer rutsche auf der schmutzigen und damit gefährlichen Fahrbahn aus und landete sogar im Straßengraben. Er verletzte sich dabei leicht. Er konnte nach Behandlung und Transport ins Krankenhaus nach Hause entlassen werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die in dieser Jahreszeit erheblichen Gefahren regennasser und schlüpfriger Fahrbahnen auf den Straßen im Kreisgebiet hin. In dieser Zeit des eher regnerischen und nicht sehr windigen Wetters muss auf den Fahrbahnen immer mit erheblichem Laub und Schmutz gerechnet werden. Fahren Sie vorsichtig und nehmen sich die Zeit, dann kommen Sie sicher an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

