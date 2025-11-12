Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Täter brechen Schloss auf

Herford (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter brachen gestern tagsüber in eine Privatwohnung eines Wohnhauses am Ramker Weg ein. Die Bewohner hatten die Räumlichkeiten am frühen Morgen verlassen und am Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, die Polizei verständigt. Die Einbrecher schafften es in dem Mehrfamilienhaus durch sog. "Schlossziehen" den Schließzylinder der Wohnungstür aufzubrechen. Der genaue Schaden muss noch betrachtet werden. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe und Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am gestrigen Tage im Bereich der Wohnsiedlung am Ramker Weg machen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

