PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren ohne Fahrerlaubnis - E-Scooter fährt 45 km/h

Löhne (ots)

(um) In einer Verkehrskontrolle am Montag in Löhne-Ort staunten die einschreitenden Beamtinnen und Beamten nicht schlecht. Auf der Pestalozzistraße war ein 14-Jähriger, morgens gegen 07:37 Uhr, mit einem sehr schnellen E-Scooter unterwegs. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit überprüfte die Polizei dann den E-Scooter. Dabei kam heraus, dass das Elektrokleinstfahrzeug keine Betriebserlaubnis besitzt und bauartbedingt ab Hersteller schon 45km/h fährt. Damit wird es fahrerlaubnispflichtig. Aufgrund des Alters konnte der Beschuldigte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Zulassungsvorschriften für Elektrokleinstfahrzeuge hin. Ein Fahrerlaubnisverstoß kann Auswirkungen auf den weiteren Erwerb von Fahrerlaubnissen z.B. für den PKW Führerschein haben. Die Angaben der Hersteller sind im Internet vor dem Kauf genau zu beachten. Dann gibt es keine bösen Überraschungen im Verkehr. Ein fehlende Fahrerlaubnis kann ebenso zu Einschränkungen und fehlendem Versicherungsleistungen im Schadensfalle führen. Die Polizei Herford wird weiterhin den Verkehrsraum im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit insbesondere gegen zu schnelle E-Scootern überwachen, da es in der Vergangenheit wiederholt zu Verkehrsunfällen unter Beteiligung von E-Scootern kam.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:33

    POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht und Personenschaden - Fußgänger schwer am Fuß verletzt

    Hiddenhausen (ots) - (um) In einem besonderen Verkehrsunfall ermittelt derzeit das Verkehrskommissariat, der sich am Montag (10.11.) abends in Hiddenhausen an der großen Kreuzung Bünder Straße / Löhner Straße ereignete. Es war dunkel und ein Fußgänger überquerte die Bünder Straße in Laufrichtung Enger. Zur gleichen Zeit bog eine dunkle Limousine nach links ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:43

    POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Zahlreiche Rennräder gestohlen

    Bünde (ots) - (um) Nachdem die bislang unbekannte Einbrecher die Scheibe einer Garage eingeschlagen haben, gelangten sich an insgesamt fünf Räder einer Familie an der Winkelstraße. Die besondere Tat, die in der Nacht zum Montag (10.11.) in Bünde passierte, hat eine angenommene Schadenssumme von etwa 6500.- Euro. Es handeltesich bei dem Diebesgut um Renn- und ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:55

    POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Täter brechen Schloss auf

    Herford (ots) - (um) Bislang unbekannte Täter brachen gestern tagsüber in eine Privatwohnung eines Wohnhauses am Ramker Weg ein. Die Bewohner hatten die Räumlichkeiten am frühen Morgen verlassen und am Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, die Polizei verständigt. Die Einbrecher schafften es in dem Mehrfamilienhaus durch sog. "Schlossziehen" den Schließzylinder der Wohnungstür aufzubrechen. Der genaue Schaden muss noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren