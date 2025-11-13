PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht und Personenschaden - Fußgänger schwer am Fuß verletzt

Hiddenhausen (ots)

(um) In einem besonderen Verkehrsunfall ermittelt derzeit das Verkehrskommissariat, der sich am Montag (10.11.) abends in Hiddenhausen an der großen Kreuzung Bünder Straße / Löhner Straße ereignete. Es war dunkel und ein Fußgänger überquerte die Bünder Straße in Laufrichtung Enger. Zur gleichen Zeit bog eine dunkle Limousine nach links von der Löhner Straße in die Bünder Straße ab. Im Kreuzungsbereich erfasste der dunkle Kombi die Person und fuhr über den Fuß der Person. Diese machte sich bei dem Fahrer durch laute Ansprache vor Schmerz bemerkbar, wovon der Fahrer unbeeindruckt blieb. Ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern, entfernte dieser sich unerlaubt vom Unfallort und fuhr Richtung Sundern weiter. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Wer kann Angaben zu dem dunklen PKW Kombi geben? Die Unfallzeit lag bei etwa 19:41 Uhr. Der Fahrer hatte Gesprächskontakt mit dem Fußgänger. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford

    POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Zahlreiche Rennräder gestohlen

    Bünde (ots) - (um) Nachdem die bislang unbekannte Einbrecher die Scheibe einer Garage eingeschlagen haben, gelangten sich an insgesamt fünf Räder einer Familie an der Winkelstraße. Die besondere Tat, die in der Nacht zum Montag (10.11.) in Bünde passierte, hat eine angenommene Schadenssumme von etwa 6500.- Euro. Es handeltesich bei dem Diebesgut um Renn- und ...

    POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Täter brechen Schloss auf

    Herford (ots) - (um) Bislang unbekannte Täter brachen gestern tagsüber in eine Privatwohnung eines Wohnhauses am Ramker Weg ein. Die Bewohner hatten die Räumlichkeiten am frühen Morgen verlassen und am Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, die Polizei verständigt. Die Einbrecher schafften es in dem Mehrfamilienhaus durch sog. "Schlossziehen" den Schließzylinder der Wohnungstür aufzubrechen. Der genaue Schaden muss noch ...

