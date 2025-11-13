Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht und Personenschaden - Fußgänger schwer am Fuß verletzt

Hiddenhausen (ots)

(um) In einem besonderen Verkehrsunfall ermittelt derzeit das Verkehrskommissariat, der sich am Montag (10.11.) abends in Hiddenhausen an der großen Kreuzung Bünder Straße / Löhner Straße ereignete. Es war dunkel und ein Fußgänger überquerte die Bünder Straße in Laufrichtung Enger. Zur gleichen Zeit bog eine dunkle Limousine nach links von der Löhner Straße in die Bünder Straße ab. Im Kreuzungsbereich erfasste der dunkle Kombi die Person und fuhr über den Fuß der Person. Diese machte sich bei dem Fahrer durch laute Ansprache vor Schmerz bemerkbar, wovon der Fahrer unbeeindruckt blieb. Ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern, entfernte dieser sich unerlaubt vom Unfallort und fuhr Richtung Sundern weiter. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Wer kann Angaben zu dem dunklen PKW Kombi geben? Die Unfallzeit lag bei etwa 19:41 Uhr. Der Fahrer hatte Gesprächskontakt mit dem Fußgänger. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell