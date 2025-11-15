PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen
POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden 14.11.2025, 13:44 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitag, gegen 13:45 Uhr, kollidierte ein PKW-Fahrer in der Karl-Spindler-Straße mit einer E-Scooter-Fahrerin. Die 15-jährige Fahrerin des E-Scooters wollte von der Karl-Spindler-Straße aus nach links in die Werkstraße abbiegen, als zeitgleich der 43-jährige Mann mit seinem PKW zum Überholen der Fahrerin ansetzte. In der Folge prallten PKW und Fahrerin zusammen. Dadurch stürzte die Jugendliche zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

