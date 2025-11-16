PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Speyererin mit ihrem Toyota den Fliederweg und beabsichtigte nach rechts in die Spaldinger Straße zu fahren. Eine 65-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Spaldinger Straße aus der Waldseer Straße kommend auf dem rechten Fahrradweg. An der Einmündung zum Fliederweg fuhr die Fahrradfahrerin vom Radweg auf die Fahrbahn, um dann weiter in den Fliederweg zu fahren. Die Autofahrerin übersah die nun von rechts kommende Fahrradfahrerin und fuhr in den Fließverkehr ein. Die 65-Jährige prallte erst gegen die Frontschürze und stürzte dann über die Motorhaube. Da die Fahrradfahrerin mit dem Kopf auf dem Boden aufprallte, verlor sie kurzzeitig das Bewusstsein. Durch einen zufällig anwesenden Arzt konnte die 65-Jährige stabilisiert werden. Sie wurde anschließend durch den eingetroffenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden liegt bei ca 550EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

