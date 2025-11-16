POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt
Mutterstadt (ots)
Am frühen Morgen des 15.11.2025 wurde ein 16-jähriger Fahrer eines E-Scooter in der Speyerer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Aus diesem Grund erfolgte ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.
