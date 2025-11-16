POL-PDLU: Einbruch in Wohnanwesen
Neuhofen (ots)
Am 13.11.2025, zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in der Austraße gewaltsam eingedrungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
