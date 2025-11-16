POL-PDLU: Körperverletzung auf der Straße
Mutterstadt (ots)
Am heutigen frühen Morgen, gegen 01:40 Uhr, bemerkten Passanten, wie ein 26-Jähriger seine 21-jährige Partnerin in der Oggersheimer Straße körperlich anging. Nachdem der 26-Jährige durch die Passanten angesprochen wurde, zog dieser eine Schreckschusswaffe. Im Rahmen der Durchsuchung konnte die Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Der 26-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die 21-Jährige trug nach derzeitigen Erkenntnissen wohl keine Verletzungen davon. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
