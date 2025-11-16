POL-PDLU: Körperverletzung auf der Straße

Mutterstadt (ots) - Am gestrigen Mittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurden in einem Bekleidungsgeschäft (An der Fohlenweide) die Geldbeutel von zwei Frauen entwendet. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen: - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen - Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite ...

