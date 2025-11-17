Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geldversprechen im Internet - Betrugsversuch

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagmittag (16.11.2025) erschien ein 17-Jähriger gemeinsam mit seiner Mutter bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, um eine Strafanzeige wegen Betrugs und Bedrohung zu erstatten. Der 17-Jährige stieß auf der Internetplattform TikTok auf eine Anzeige, über welche man schnell viel Geld verdienen könne. Über einen Link gelang er in eine Chatgruppe, in welcher der vermeintliche Gruppenleader das weitere Vorgehen beschrieb. Unter anderem sollte der 17-Jährige sämtliche private Daten sowie Bankdaten übermitteln und einen Geldbetrag auf verschiedene Konten überweisen. Im Verlauf des Chats drohte der vermeintliche Gruppenleader dem 17-Jährigen im Falle einer Nicht-Überweisung mit Gewalt. Daraufhin unterbrach der 17-Jährige sämtliche Kommunikation zu der unbekannten Person. Zu einem Vermögensschaden kam es bislang nicht.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Erpressung im Internet zu schützen: -Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an. -Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreeinstellungen. -Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber. -Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Falls Sie bereits erpresst werden: -Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf. -Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. -Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, reagieren Sie nicht auf Nachrichten. -Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshots. Weitere Informationen zu dem Thema erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell