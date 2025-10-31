PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Süßes oder Saures für (zu) schnelle Autofahrer

POL-HX: Süßes oder Saures für (zu) schnelle Autofahrer
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Höxter (ots)

Passend zu Halloween hat der Verkehrsdienst der Polizei im Kreis Höxter gemeinsam mit Grundschulkindern eine "Süßes oder Saures"-Aktion durchgeführt. Zusammen mit den Kindern wurden Geschwindigkeitskontrollen in Höxter-Albaxen auf der Hansastraße stadteinwärts aus Stahle kommend durchgeführt.

Insgesamt 63 Schülerinnen und Schüler aus einer vierten und zwei dritten Klassen der Grundschule "Schule im Wesertal" Albaxen waren dabei. Seitens der Polizei waren ein Kradfahrer, der Bezirksdienst Höxter, sowie Kathrin Nieseke und Pia Menne beteiligt. Die Kinder haben mit Unterstützung der Polizeibeamten selbst gemessen und mit den Anhaltestab die Fahrzeuge angehalten. 37 Fahrzeuge wurden im Laufe des Vormittags angehalten, nur wenige zu schnell. Die maximal gemessene Geschwindigkeit betrug 58 km/h.

Die Kinder haben anschließend mit den Fahrzeugführern gesprochen und ihnen gedankt, wenn sie sich an das Geschwindigkeitslimit gehalten haben oder betont, dass ihr Schulweg gefährlicher wird, wenn die Autos hier zu schnell fahren. Anschließend wurden entweder Dankzettel und Süßes oder Denkzettel und Saures verteilt. Verwarn- oder Bußgelder wurden nicht verhängt, insgesamt kam die Aktion durchweg positiv bei allen Beteiligten an. Eine junge Autofahrerin hatte sich über das selbst gemalte Dankesbild der Grundschüler gefreut, dass sie meinte: "Das hänge ich mir zuhause an den Kühlschrank". /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 14:49

    POL-HX: Geldbörse auf Parkplatz geraubt

    Brakel (ots) - Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Warburger Straße in Brakel ist einem Mann die Geldbörse aus der Hand gerissen und gestohlen worden. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Am Donnerstag, 30. Oktober, packte ein 74-Jähriger gegen 13.30 Uhr seine Einkäufe auf sein Fahrrad, das an den Fahrradständern des Discounters abgestellt war. Seine Geldbörse hielt er währenddessen in der Hand. ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 13:18

    POL-HX: 244 Verstöße an einem Tag festgestellt

    Kreis Höxter (ots) - Am Mittwoch, den 29. Oktober, führte die Polizei Höxter kreisweite Verkehrskontrollen durch, bei denen insgesamt 244 Verstöße festgestellt wurden. Besonders im Fokus standen dabei Verstöße von und gegen Fußgänger im Straßenverkehr, aber auch Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie sicherheitsrelevante Mängel an Fahrzeugen. Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der L828 in Neuenheerse wurde ein ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 14:59

    POL-HX: 86-jähriger Mann aus Willebadessen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

    Willebadessen (ots) - Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 86-jährigen Mann aus Willebadessen. Der Senior wurde zuletzt am Dienstagabend, 28. Oktober 2025, gegen 17.30 Uhr, im Bereich der Straße Landwehrwiese in Willebadessen gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ist etwa 175 cm groß, schlank, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren