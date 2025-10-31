Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geldbörse auf Parkplatz geraubt

Brakel (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Warburger Straße in Brakel ist einem Mann die Geldbörse aus der Hand gerissen und gestohlen worden. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Am Donnerstag, 30. Oktober, packte ein 74-Jähriger gegen 13.30 Uhr seine Einkäufe auf sein Fahrrad, das an den Fahrradständern des Discounters abgestellt war. Seine Geldbörse hielt er währenddessen in der Hand. Plötzlich schubste ihn ein anderer Mann zur Seite, riss ihm die Geldbörse aus der Hand und lief weg. Der unbekannte Täter trug dunkle Kleidung und eine grün-braune Mütze. Neben etwas Bargeld befanden sich in der Geldbörse aus braunem Leder noch Ausweise und eine Bankkarte.

Um Hinweise zu dem flüchtigen Täter bittet die Kriminalpolizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

