Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zahlreiche Verkehrsunfälle im Kreis Höxter - Polizei appelliert an vorsichtige Fahrweise bei nasser Witterung

Kreis Höxter (ots)

Aufgrund der nassen Fahrbahnen und starken Windböen kam es am Montag, 27. Oktober, im gesamten Kreis Höxter zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Insgesamt registrierte die Polizei 27 Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen blieb es glücklicherweise bei Sachschäden. Mehrere Unfälle standen im Zusammenhang mit den schwierigen Witterungsbedingungen.

Bereits am frühen Morgen, gegen 5.45 Uhr, ereignete sich in Bad Driburg auf der Brakeler Straße ein Verkehrsunfall vor einem Bahnübergang. Ein 18-jähriger Bad Driburger fuhr mit einem Mercedes auf einen wartenden Opel Astra auf, der von einer 37-jährigen Frau aus Bad Driburg gesteuert wurde. Verletzt wurde niemand. Der 18-Jährige entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch kurze Zeit später angetroffen werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.300 Euro geschätzt. Gegen 6.50 Uhr kam es auf der L823 bei Steinheim zu einem weiteren Unfall. Ein 52-jähriger Fahrer aus der Slowakei wollte mit seinem Skoda an der Kreuzung zur Wöbbeler Straße nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 19-jährigen Frau aus Steinheim. Diese erlitt leichte Verletzungen, ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Ebenfalls am Morgen stürzte in Höxter, auf der Verbindungsstraße Rohrweg/Zur Lüre, ein 47-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Brakel. Aufgrund der glatten Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte sich leicht. In den Abendstunden kam es auf der B7/B252 bei Warburg zu einem weiteren Unfall. Eine 18-jährige Fahrerin aus Barnstedt war mit einem Mini in Richtung Warburg unterwegs und wollte auf die B252 abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie beim Abbiegen ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 22-jährigen Mann gelenkt wurde. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, die 18-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass bei nasser und windiger Witterung besondere Vorsicht geboten ist. Fahrgeschwindigkeit, Abstand und Fahrweise sollten stets den Straßen- und Sichtverhältnissen angepasst werden, um Unfälle zu vermeiden./rek

