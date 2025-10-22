PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Landrover überschlägt sich: 20.000 Euro Schaden

POL-HX: Landrover überschlägt sich: 20.000 Euro Schaden
Beverungen (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Unfall auf der K 48 bei Beverungen-Drenke. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Am Dienstag, 21. Oktober, gegen 17 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger mit einem weißen Landrover die K 48 von Beverungen-Drenke in Richtung Beverungen. Dabei geriet er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab auf den seitlichen Grünstreifen, lenkte nach links gegen und verlor dann die Kontrolle über den Wagen.

Der Landrover überschlug sich zwei Mal und landete dann im gegenüberliegenden Graben auf dem Dach. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien, er wurde vor Ort medizinisch versorgt. An dem Landrover entstand Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

