Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Korrigierter Pressebericht zu: Drei leichtverletzte Personen nach Parkplatzunfall Höxter

Höxter (ots)

Die ursprüngliche Fassung des Presseberichts vom 26.10.2025, 08:03 Uhr, war fehlerhaft und wurde korrigiert.

Am Freitag, 24.10.2025, 21:45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Brenkhäuser Straße in Höxter ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger aus dem Landkreis Holzminden mit seinem Mercedes-Benz den Parkplatz aus Richtung Brenkhäuser Straße/ Wallstraße kommend. Eine 18-jährige Bad Driburgerin befuhr mit ihrem Skoda ebenfalls das Parkplatzgelände. Auf dem Parkplatz kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer des Mercedes, sowie zwei Beifahrerinnen im Skoda, 18 und 19 Jahre alt, leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen. /He.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

