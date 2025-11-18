POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad
Frankenthal (ots)
Am 17.11.2025, gegen 05.55 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Straße Am Römig in Richtung des dortigen Versandzentrums. In Höhe des dortigen Gemüsegroßhändlers wollte er nach rechts abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 1000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler
Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell