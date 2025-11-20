PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Werkstatt der Jugendförderung - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 11.11.2025, gegen 20 Uhr bis Dienstag, den 18.11.2025, gegen 16:50 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich gewaltsam in die Kreativwerkstatt der Jugendförderung Speyer in der Seekatzstraße einzudringen. Dabei beschädigten sie ein Fenster und eine Tür. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Kreativwerkstatt der Jugendförderung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 12:01

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

    Frankenthal (ots) - Wie erst am 18.11.2025 polizeilich bekannt wurde, wollte am 10.11.2025, gegen 07.50 Uhr, ein 13-jähriger Fahrradfahrer den Fußgängerüberweg in der Mörscher Straße, Höhe Hausnummer 98, überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, welcher ohne anzuhalten den Fußgängerüberweg überfuhr. Hierbei ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:47

    POL-PDLU: Viele Autofahrer zu schnell unterwegs - Polizei zieht negative Bilanz

    Mutterstadt (ots) - Am Dienstag (18.11.2025) im Zeitraum von 12:00 Uhr - 13:30 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen an der L530 durch. In diesem kurzen Zeitraum mussten die Polizisten insgesamt 24 Autofahrer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit kontrollieren. Ein Autofahrer wurde bei erlaubten 70 km/h mit 101 ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 09:11

    POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Pfarrheim - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - In der Nacht von Montag, den 17.11.2025, 22 Uhr auf Dienstag, den 18.11.2025, 7 Uhr, brachen unbekannte Täter durch Öffnen eines gekippten Fensters in ein Pfarrheim der evangelischen Kirche in der Theodor-Heuss-Straße ein. Im Inneren öffneten sie teilweise gewaltsam diverse Türen und beschädigten diese dadurch. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Ersten Schätzungen nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren