POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Werkstatt der Jugendförderung - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 11.11.2025, gegen 20 Uhr bis Dienstag, den 18.11.2025, gegen 16:50 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich gewaltsam in die Kreativwerkstatt der Jugendförderung Speyer in der Seekatzstraße einzudringen. Dabei beschädigten sie ein Fenster und eine Tür. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Kreativwerkstatt der Jugendförderung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

