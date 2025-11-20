Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - Verursacher/Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstag, den 20.11.2025 um 14:20 Uhr wurde die Polizei Speyer auf eine beschädigte Laterne aufmerksam gemacht. Diese befindet sich im Rinkenbergerweg in Speyer. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte ein Fahrzeug von der Fahrbahn nach links abgekommen und abschließend gegen die Laterne gestoßen sein, wodurch diese aus dem Boden herausgerissen wurde. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Vor Ort konnte durch die Polizei ein rotes Fahrzeugteil aus dem Bereich des Radkastens sichergestellt werden. Dieses kann der Marke Landrover Discovery 4 zugeordnet werden.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

