Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

Speyer (ots)

Am Freitagabend (22.11.25) gegen 19.30 Uhr begaben sich zwei Kunden eines Einkaufsmarktes in der Auestraße zur Kasse, um jeweils zwei Getränkedosen zu bezahlen. Eine Kassiererin hatte hierbei Blick auf die leicht geöffneten Rucksäcke der Kunden und sah, dass die beiden 23 und 43 Jahre alten Männer weitere Waren des Marktes darin aufbewahrten. Durch die hinzukommende Polizeistreife konnten in den Rucksäcken beider Männer Waren im Gesamtwert von 275 Euro aufgefunden werden. Beide wurden zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen zur Polizei verbracht und anschließend aus der Maßnahme entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-103 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

