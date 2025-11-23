PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Schifferstadt (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:45 Uhr, wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine allgemeine Verkehrskontrolle in Waldsee durchgeführt. Der 23-jährige Fahrzeugführer zeigte im Rahmen der Kontrolle drogentypische Auffallerscheingungen. Durch einen Urintest konnte der Konsum von THC nachgewiesen werden. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Betroffene muss nun mit einem Fahrverbot sowie einem Bußgeld rechnen.

