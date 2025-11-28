PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Limburgerhof/Mutterstadt (ots)

Im Laufe des Donnerstags (27.11.2025) kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser.

Zwischen 9 Uhr und 14:20 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wittelsbachstraße in Ludwigshafen (zwischen Pfalzgrafen- und Bleichstraße) ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zwischen 11:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus Pfalzring in Mutterstadt (zwischen Buchenstraße und Speyerer Straße) eingebrochen und ebenfalls Bargeld entwendet.

Zwischen 9:15 Uhr und 20 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Thüringer Straße in Limburgerhof ein und entwendeten einen Tresor.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 13:02

    POL-PPRP: Einsatzmaßnahmen in der Innenstadt

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (27.11.2025) führten Polizeikräfte in der Ludwigshafener Innenstadt eine großangelegte Kontrollaktion durch. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden elf Gaststätten und, bei Kontrollen im öffentlichen Raum, 163 Personen und 51 Fahrzeuge überprüft. Hierbei wurden geringe Mengen Betäubungsmittel sowie ein illegal mitgeführter Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Ein ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:47

    POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (27.11.2025), zwischen 18:30 Uhr und 19:50 Uhr, kam es auf der Parkinsel zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 37-jährige Autofahrerin parkte ihren weißen Jeep Compass auf einem Parkplatz nahe der Hannelore-Kohl-Promenade. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Unfallschaden an der hinteren Tür der Beifahrerseite. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:46

    POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Weihnachtsmarkthütte - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (26.11.-27.11.2025), zwischen 22:30 Uhr sowie 10:30 Uhr am Folgetag, versuchten bislang Unbekannte, in eine Verkaufshütte des Weihnachtsmarktes auf dem Berliner Platz einzubrechen. Hierbei wurde eine Holzverkleidung gewaltsam abgerissen sowie eine dahinter befindliche Glasscheibe zerbrochen. Nach bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren