POL-PPRP: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Limburgerhof/Mutterstadt (ots)

Im Laufe des Donnerstags (27.11.2025) kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser.

Zwischen 9 Uhr und 14:20 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wittelsbachstraße in Ludwigshafen (zwischen Pfalzgrafen- und Bleichstraße) ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zwischen 11:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus Pfalzring in Mutterstadt (zwischen Buchenstraße und Speyerer Straße) eingebrochen und ebenfalls Bargeld entwendet.

Zwischen 9:15 Uhr und 20 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Thüringer Straße in Limburgerhof ein und entwendeten einen Tresor.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

