Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Weihnachtsmarkthütte - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (26.11.-27.11.2025), zwischen 22:30 Uhr sowie 10:30 Uhr am Folgetag, versuchten bislang Unbekannte, in eine Verkaufshütte des Weihnachtsmarktes auf dem Berliner Platz einzubrechen. Hierbei wurde eine Holzverkleidung gewaltsam abgerissen sowie eine dahinter befindliche Glasscheibe zerbrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe an der Schaustellerhütte beläuft sich auf etwa 1.000 EUR. Haben Sie in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen rund um den Weihnachtsmarkt gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

