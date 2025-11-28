Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (27.11.2025), zwischen 18:30 Uhr und 19:50 Uhr, kam es auf der Parkinsel zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 37-jährige Autofahrerin parkte ihren weißen Jeep Compass auf einem Parkplatz nahe der Hannelore-Kohl-Promenade. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Unfallschaden an der hinteren Tür der Beifahrerseite. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 4.000 EUR. Haben Sie am Donnerstagabend im Bereich der Parkinsel das flüchtige Fahrzeug gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell