PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Bereits in den Nachmittagsstunden des 28.11.2025 kam es in der Leininger Straße in Ludwigshafen zu einem Wohnungseinbruch. Dem Täter gelang es, über die Balkontür die Hochparterrewohnung zu betreten. Aus der Wohnung wurde eine größere Menge an Bargeld entwendet. Haben Sie verdächtige Personen beobachtet und können Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-23312 oder per E-Mail kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 13:58

    POL-PPRP: 15-Jährige vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit Donnerstag, 27.11.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Donnerstag ihre Wohnanschrift in der Rottstraße. Zuletzt wurde die Vermisste auch hier gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:33

    POL-PPRP: 13-Jähriger vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit Dienstag, 25.11.2025, wird ein in Ludwigshafen wohnender 13-Jähriger vermisst. Er verließ am Morgen des 25.11.2025 zu unbekannter Uhrzeit seine Wohnanschrift in der Bayreuther Straße. Zuletzt wurde der Vermisste auch hier gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Vermisste im Bereich Ludwigshafen, Heidelberg, Karlsruhe oder Calw aufhalten könnte. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:25

    POL-PPRP: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen/Limburgerhof/Mutterstadt (ots) - Im Laufe des Donnerstags (27.11.2025) kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser. Zwischen 9 Uhr und 14:20 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wittelsbachstraße in Ludwigshafen (zwischen Pfalzgrafen- und Bleichstraße) ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zwischen 11:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus Pfalzring in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren