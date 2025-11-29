Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Bereits in den Nachmittagsstunden des 28.11.2025 kam es in der Leininger Straße in Ludwigshafen zu einem Wohnungseinbruch. Dem Täter gelang es, über die Balkontür die Hochparterrewohnung zu betreten. Aus der Wohnung wurde eine größere Menge an Bargeld entwendet. Haben Sie verdächtige Personen beobachtet und können Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-23312 oder per E-Mail kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell