Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden des 29.11.2025 kam es auf der B 44 in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Der 25-jährige Fahrzeugführer fuhr zunächst entgegen der Fahrtrichtung. Nachdem das stark beschädigte Fahrzeug durch die Polizei festgestellt wurde, konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft erkannt werden. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Der Fahrer wurde auf die Polizeidienststelle begleitet, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell