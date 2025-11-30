PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Ludwigshafen (Gartenstadt)- Diebstahl von zwei Kraftfahrzeugen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom Freitag, den 28.11.2025, auf Samstag, den 29.11.2025, wurden zwei Fahrzeuge der Marke KIA in der Ludwigshafener Gartenstadt durch bislang unbekannte Täter entwendet. Eines der Fahrzeuge war in der Eichenstraße geparkt, das zweite Fahrzeug in der Hochfeldstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass beide Taten im Zusammenhang stehen. Entsprechende Fahndungs- und Ortungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Haben Sie verdächtige Personen beobachtet und können Angaben zu den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-23312 oder per E-Mail kiludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Valerie Jakob, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

