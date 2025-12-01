POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr, wurden mehrere Bauwerkzeuge von einer Baustelle in der Pfalzgrafenstraße in Ludwigshafen durch bislang unbekannte Täter entwendet. Bei der Tatbeute handelt es sich um mehrere Elektrogeräte im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren ...

