POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus
Bad Dürkheim (ots)
Unbekannte brachen am Sonntag (30.11.2025) zwischen 17:50 Uhr und 22:10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Haseneck in Bad Dürkheim ein und entwendeten Bargeld. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
