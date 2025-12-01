PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (30.11.2025) gegen 21:45 Uhr kam es in der Ludwigshafener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Autofahrer beschädigte in der Schanzstraße fünf geparkte Autos und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge meldete der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs. Polizeikräfte konnten den 24-Jährigen in der Valentin-Bauer-Straße kontrollieren. Da von dem Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch ausging, wurde diesem die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Die Polizei warnt: Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Mannes überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 16:10

    POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen Anfang September bis Ende November brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße (nahe Haardtstraße) im Stadtteil Oggersheim ein und stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweis der Polizei: Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps, um sich vor einem ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:03

    POL-PPRP: Geldstrafe nach Widerstand und Beleidigung

    Jockgrim (ots) - Am 03.03.2025 wollten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Wörth in Jockgrim eine Personalienfeststellung bei einem damals 45-Jährigen durchführen, der von Zeugen als hilflose Person gemeldet worden war. Während der deutlich alkoholisierte Mann nach Ausweispapieren durchsucht wurde, beleidigte er fortlaufend die eingesetzten Beamten. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der Mann ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:15

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

    Bad Dürkheim (ots) - Unbekannte brachen am Sonntag (30.11.2025) zwischen 17:50 Uhr und 22:10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Haseneck in Bad Dürkheim ein und entwendeten Bargeld. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren