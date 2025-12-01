Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (30.11.2025) gegen 21:45 Uhr kam es in der Ludwigshafener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Autofahrer beschädigte in der Schanzstraße fünf geparkte Autos und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge meldete der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs. Polizeikräfte konnten den 24-Jährigen in der Valentin-Bauer-Straße kontrollieren. Da von dem Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch ausging, wurde diesem die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Die Polizei warnt: Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Mannes überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell