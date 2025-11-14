PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Eule gesichert - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Lahr (ots)

Am späten Mittwochabend meldete ein Anrufer der Polizei, dass sich ein größerer Vogel auf der Bundesstraße 415, im Bereich der Dreyspringstraße, aufhalte und nicht wegfliegen würde. Eine Streifenwagenbesatzung des örtlichen Polizeireviers konnte vor Ort eine Eule feststellen, die scheinbar unverletzt aber unbeweglich am Straßenrand stand. Nachdem die Beamten die Eule vor Ort absicherten und ihr vermutlich gut zuredeten, flog sie nach etwa einer halben Stunde davon. /vo

