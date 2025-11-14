Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Streifenwagen gerammt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren sieht sich seit Mittwoch ein 30-jähriger Mann konfrontiert. Der Mann hatte gegen Mittag einen Streifenwagen gerammt und sich einer anstehenden Kontrolle entzogen. Gegen 11:40 Uhr war der Tatverdächtige am Steuer seines Mercedes durch eine Streifenwagenbesatzung an der Einmündung Bahnhofstraße/Steinmetzstraße am Bahnhof gesehen worden. Da den Beamten bekannt war, dass der Fahrer nicht über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügt, sollte er kontrolliert werden. Hierfür wendete die Streife und setzte ihren Dienstwagen schräg vor den Mercedes des Mannes. Als die Polizisten auf das Fahrzeug zugingen, beschleunigte dieser sein Auto, kollidierte mit dem Heck des Polizeiautos und flüchtete mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Einer der Beamten musst dem Mercedes dabei offenbar ausweichen, um nicht erfasst zu werden. Zeugen fiel der Pkw in der Folge auf seiner Flucht über die Augusta- und Ludwigvorstadt aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise auf, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die zwischenzeitliche eingeleitete Fahndung führte daraufhin nach Niederbühl wo Fahrzeug und Fahrer festgestellt werden konnten.

Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Mercedes trug einen Schaden von rund 1.500 Euro davon.

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen:

- Wer hat den ursprünglichen Unfall am Bahnhof beobachtet?

- Wer hat die Fahrt des blauen Mercedes CLK nach dem Unfall beobachtet und kann Hinweise zur Fahrtstrecke und Fahrverhalten geben?

- Wer wurde durch die Fahrt des Mannes gefährdet?

Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0.

