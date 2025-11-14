Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, Achern - Probefahrt wird zur Verfolgungsfahrt, Zeugen gesucht

Sasbach, Achern (ots)

Nachdem sich am Samstagabend vergangener Woche, kurz nach 20 Uhr, ein 21-jähriger Opel-Fahrer einer Verkehrskontrolle durch eine Zivilstreife des Polizeireviers Achern/Oberkirch folgenreich entzog, sind die Ermittler der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl auf der Suche nach Zeugen.

Gegen 20.10 Uhr sollte der silberne Opel Corsa einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, doch anstatt den Halteweisungen der Beamten zu folgen, bog der Fahrer ab und versuchte, sich durch überhöhte Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Im Verlauf der anschließenden Verfolgungsfahrt habe der Fahrer an zwei Lichtzeichenanlagen in der Sasbachrieder- bzw. der Bühler Straße das Rotlicht missachtet und dabei andere, bevorrechtigte Verkehrsteilnehmer gefährdet. Nur durch glückliche Umstände sei es hierbei zu keinem Unfall gekommen. Infolge der hohen Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in der Hermann-Berger-Straße schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Garagenrückwand, bevor die Fahrt in der Sackgasse endete. Bei der Flucht des Fahrers aus dem noch rollenden PKW, rollte das Fahrzeug auf einen ordnungsgemäß geparkten Audi. Der Fahrzeugführer wurde nach kurzer fußläufiger Verfolgung im Ortskern gestellt und festgenommen.

Wie sich herausstellte, war der vor Ort festgestellte Beifahrer im Begriff das Auto nach einem Inserat an den 21-Jährigen zu verkaufen, weshalb sie sich offenbar auf einer Probefahrt befanden. Erste Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der 21-jährige Mann französische Kennzeichenschilder an dem abgemeldeten Opel Corsa angebracht hatte. Es besteht daher der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von über 5.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Verkehrsteilnehmer, welche den Vorfall beobachten konnten oder selbst durch die Fahrweise, insbesondere im Bereich der Kreuzung Sasbachrieder Straße/Bühler Straße gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 80847-0 mit den Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl in Verbindung zu setzen.

/lo/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell