Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Greifvogel gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Achern (ots)

Am Mittwochmittag wurde der Polizei in Achern durch eine Anruferin ein verletzter Bussard gemeldet, der am Straßenrand an der Bundesstraße zwischen dem Bahnhof und Sasbachried sitzen würde und große Gefahr bestehe, dass dieser auf die Straße springe. Eine Streifenwagenbesatzung des örtlichen Polizeireviers konnte den Greifvogel vor Ort zunächst in eine mitgeführte Kiste setzen und ihn anschließend einem Greifvogelbeauftragten übergeben, der sich weiter um das Tier kümmerte.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell