Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 17-jähriger Einbrecher ermittelt - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

17-jähriger Einbrecher ermittelt - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung Die Polizei Gelsenkirchen berichtete am Freitag, 24. Oktober 2025, über einen Laubeneinbruch in einer Schrebergartenanlage in der Uechtingstraße in Schalke-Nord und bat um Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6144578). In der Zwischenzeit konnte ein 17-jähriger Gelsenkirchener als mutmaßlicher Tatverdächtiger ermittelt werden. Hierdurch ergeben sich auch neue Ermittlungsansätze zur Identität des weiteren Tatverdächtigen.

Wir bitten, die Bilder der Tatverdächtigen nicht weiter zu teilen und danken allen, die bei der Suche geholfen haben. Alle, die die Bilder gespeichert und verbreitet haben, werden gebeten, die Fotos zu löschen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell