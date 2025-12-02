PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 17-jähriger Einbrecher ermittelt - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

17-jähriger Einbrecher ermittelt - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung Die Polizei Gelsenkirchen berichtete am Freitag, 24. Oktober 2025, über einen Laubeneinbruch in einer Schrebergartenanlage in der Uechtingstraße in Schalke-Nord und bat um Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6144578). In der Zwischenzeit konnte ein 17-jähriger Gelsenkirchener als mutmaßlicher Tatverdächtiger ermittelt werden. Hierdurch ergeben sich auch neue Ermittlungsansätze zur Identität des weiteren Tatverdächtigen.

Wir bitten, die Bilder der Tatverdächtigen nicht weiter zu teilen und danken allen, die bei der Suche geholfen haben. Alle, die die Bilder gespeichert und verbreitet haben, werden gebeten, die Fotos zu löschen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:56

    POL-GE: Auseinandersetzung in Rotthausen

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gelsenkirchenern ist die Polizei am Sonntagabend, 30. November 2025, mit mehreren Einsatzkräften nach Rotthausen gefahren. Noch bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte in der Mechtenbergstraße konnten die beiden Beteiligten auf dem Boden zwischen zwei Fahrzeugen angetroffen werden - immer noch vertieft in eine Auseinandersetzung. So würgte ein ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:58

    POL-GE: Strafanzeige folgt nach Verdacht auf Hehlerei

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen des Verdachts auf gewerbsmäßige Hehlerei hat die Polizei am Sonntag, 30. November 2025, ein Strafverfahren gegen mehrere Gelsenkirchener eingeleitet. Zwei Zeugen erschienen am Sonntagmittag gegen 13 Uhr auf der Polizeiwache im Gelsenkirchener Stadtnorden und berichteten von einem verdächtigen Kauf eines Smartphones, zu dem sie sich am Vortag über ein Kleinanzeigen-Portal im Internet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren