Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Mann von Unbekannten verletzt worden

Gelsenkirchen (ots)

Mit Reizgas und Schlägen ist ein Mann am Dienstag, 2. Dezember 2025, in der Altstadt traktiert und leicht verletzt worden. Der 46-Jährige aus Willich war gegen 16.50 Uhr unvermittelt von drei unbekannten Männern an seinem an der Weberstraße geparkten Auto angegriffen worden. Dabei schlugen ihn die Angreifer zunächst und besprühten ihn mit Pfefferspray, als er sich wehrte. Anschließend flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtungen.

Die Gesuchten sind etwa 20 bis 30 Jahre alt, eine nähere Beschreibung der Unbekannten liegt nicht vor. Wer Hinweise zu den Flüchtigen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240. Der leicht verletzte 46-Jährige wurde vor Ort ambulant durch hinzugerufene Rettungskräfte behandelt.

