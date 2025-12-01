Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auffahrunfall bei Verkehrskontrolle in Schalke - zwei Personen leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Durch einen Auffahrunfall im Rahmen einer Verkehrskontrolle sind am Montagmorgen, 1. Dezember 2025, zwei Personen, darunter ein Polizeibeamter, leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen saß der 22 Jahre alte Beamte im Polizeifahrzeug, das gegen 8.40 Uhr mit eigeschaltetem Blau- und Warnblinklicht auf dem rechten Fahrstreifen der Overwegstraße in Fahrtrichtung Innenstadt stand. Grund hierfür war eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Ein 77 Jahre alter Mann übersah augenscheinlich die Kontrollstelle und prallte mit seinem Fahrzeug auf den Polizeiwagen, der wiederum auf das zu kontrollierende Fahrzeug geschoben wurde. Der Polizist verblieb dienstfähig, der mutmaßliche Unfallverursacher wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden, der zum Teil erheblich ist.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell