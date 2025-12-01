PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gelsenkirchenern ist die Polizei am Sonntagabend, 30. November 2025, mit mehreren Einsatzkräften nach Rotthausen gefahren.

Noch bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte in der Mechtenbergstraße konnten die beiden Beteiligten auf dem Boden zwischen zwei Fahrzeugen angetroffen werden - immer noch vertieft in eine Auseinandersetzung. So würgte ein 46-Jähriger gerade einen 49-Jährigen, auf dem er saß. Während die beiden Männer voneinander getrennt wurden, wies der 46-Jährige darauf hin, dass der 49-Jährige bewaffnet gewesen seien soll. Daraufhin wurde der 49-Jährige vorsorglich mit Handfesseln fixiert.

Die Beamten fanden vor Ort tatsächlich eine Machete, die der Gelsenkirchener zuvor geholt hatte. Zudem fanden sie einen abgebrochenen Besenstiel, mit dem der 46-Jährige wiederum den 49-Jährigen geschlagen hatte. Der 49-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, lehnte aber eine Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort ab.

Da der Gelsenkirchener weiterhin Drohungen in Richtung des 46-Jährigen, der ebenfalls in Gelsenkirchen wohnhaft ist, aussprach und generell äußerst uneinsichtig schien, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht.

Gegen beiden Männer wurden Strafanzeigen gefertigt. Warum die beiden Männer aneinandergeraten sind, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:58

    POL-GE: Strafanzeige folgt nach Verdacht auf Hehlerei

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen des Verdachts auf gewerbsmäßige Hehlerei hat die Polizei am Sonntag, 30. November 2025, ein Strafverfahren gegen mehrere Gelsenkirchener eingeleitet. Zwei Zeugen erschienen am Sonntagmittag gegen 13 Uhr auf der Polizeiwache im Gelsenkirchener Stadtnorden und berichteten von einem verdächtigen Kauf eines Smartphones, zu dem sie sich am Vortag über ein Kleinanzeigen-Portal im Internet ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:27

    POL-GE: Taxifahrer geschlagen

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung in Erle. Am Freitagabend, 28. November 2025, fuhr ein Taxi-Fahrer gegen 22.15 Uhr über die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer. Auf Höhe der Ekhofstraße fädelte er vor einem BMW ein, der ihm daraufhin dicht auffuhr und anhupte. Der 24-jährige Gelsenkirchener hupte zurück und bog anschließend auf die Ekhofstraße ab. Der BMW folgte ihm. Als der Taxi-Fahrer verkehrsbedingt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren