Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gelsenkirchenern ist die Polizei am Sonntagabend, 30. November 2025, mit mehreren Einsatzkräften nach Rotthausen gefahren.

Noch bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte in der Mechtenbergstraße konnten die beiden Beteiligten auf dem Boden zwischen zwei Fahrzeugen angetroffen werden - immer noch vertieft in eine Auseinandersetzung. So würgte ein 46-Jähriger gerade einen 49-Jährigen, auf dem er saß. Während die beiden Männer voneinander getrennt wurden, wies der 46-Jährige darauf hin, dass der 49-Jährige bewaffnet gewesen seien soll. Daraufhin wurde der 49-Jährige vorsorglich mit Handfesseln fixiert.

Die Beamten fanden vor Ort tatsächlich eine Machete, die der Gelsenkirchener zuvor geholt hatte. Zudem fanden sie einen abgebrochenen Besenstiel, mit dem der 46-Jährige wiederum den 49-Jährigen geschlagen hatte. Der 49-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, lehnte aber eine Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort ab.

Da der Gelsenkirchener weiterhin Drohungen in Richtung des 46-Jährigen, der ebenfalls in Gelsenkirchen wohnhaft ist, aussprach und generell äußerst uneinsichtig schien, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht.

Gegen beiden Männer wurden Strafanzeigen gefertigt. Warum die beiden Männer aneinandergeraten sind, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell