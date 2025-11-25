PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall: Fußgängerin wird schwer verletzt

Eschweiler (ots)

Am späten Montagnachmittag (24.11.2025) hat es einen Verkehrsunfall in der Stolberger Straße gegeben.

Gegen 17:45 Uhr überquerte eine 24-jährige Fußgängerin aus Aachen die Luisenstraße aus Richtung Stolberger Straße in Richtung Pumpe. Gleichzeit bog eine 62-Jährige aus Eschweiler mit ihrem Auto von der Straße Pumpe nach links in die Luisenstraße ab. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die dadurch schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Aachenerin ins Krankenhaus.

Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (kg)

Das könnte Sie auch interessieren