Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Raub auf Tankstelle - Unbekannter flüchtet mit Geld

Aachen (ots)

Ein Mann hat am Montagabend (24.11.25) die Tankstelle am Kronenberg überfallen. Er konnte mit der Beute fliehen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Unbekannte gegen 22 Uhr die Tankstelle betreten. Er bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Mit der Beute flüchtete er zu Fuß Richtung "Am Venskyhäuschen". Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Mann hatte dunkle Kleidung an. Außerdem trug er eine Stoffmaske, die in sein Gesicht gezogen war. Er wird als etwa 1,75 bis 1,80 m groß und schlank beschrieben.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Wer Hinweise zur Identität des Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Aachen in Verbindung zu setzen: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31501 oder unter 0241-9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten). (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell