Polizei Aachen

POL-AC: Drei Tatverdächtige nach Raubdelikten vorläufig festgenommen

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht hat die Polizei Aachen drei Männer nach zwei Raubüberfällen im Innenstadtbereich festgenommen. In beiden Fällen verletzten die Täter die Geschädigten im Gesicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 39-jähriger Mann aus Aachen in der vergangenen Nacht (21.11.2025) gegen 04:00 Uhr in der Passstraße unterwegs, als er von drei Männern nach der Uhrzeit gefragt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen sie dem 39-Jährigen ins Gesicht. Daraufhin ging er zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Als er wieder zu sich kam, fiel ihm auf, dass ihm Bargeld und sein Mobiltelefon fehlten. Der Geschädigte wurde vor Ort medizinisch durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt.

Gegen 04:55 Uhr wurde die Polizei Aachen zu einem weiteren Raubüberfall gerufen. Ein 32-jähriger Mann aus dem Kreis Heinsberg war im Bereich Bergdriesch überfallen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 32-Jährige wieder von drei Männern unter einem Vorwand angesprochen und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Auch hier fiel der Mann aufgrund der Schläge zu Boden. Auf dem Boden liegend wurde er von den Tätern aufgefordert, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Die Täter nahmen Bargeld und sein Mobiltelefon an sich und flüchteten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei Aachen kurz nach der zweiten Tat drei Männer, auf die die Beschreibung der Täter passte, vorläufig festnehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stehen sie im dringenden Verdacht, beide Taten begangen zu haben.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und wird das Trio einem Haftrichter vorführen. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell