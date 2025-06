Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.06.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag waren Einbrecher am Odermarkplatz unterwegs.

Hier verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einer Bäckereifiliale und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Zudem versuchten sie in einen angrenzenden Gemischtwarenmarkt einzudringen, was ihnen aber offensichtlich misslang.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten. Insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld des Tatortes können hier von Bedeutung sein. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Zu einer Verkehrsunfallflucht vom Dienstagnachmittag im Stadtteil Jürgenohl sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen 14 und 16.50 Uhr parkte ein weißer VW Up auf der Lauenburger Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Das unfallverursachende Fahrzeug touchierte den VW mutmaßlich beim Rückwärtsausparken, beschädigte diesen an der Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise oder Beobachtungen, insbesondere zum verursachenden Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell