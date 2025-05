Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch am Nachmittag

Gummersbach (ots)

Am helllichten Tag versuchten Einbrecher am Montag (12. Mai) in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:50 Uhr zunächst die Eingangs- und anschließend die Terrassentür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lachtstraße aufzuhebeln. Nachdem dies misslungen war, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell