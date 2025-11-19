Polizei Aachen

POL-AC: Auto brennt in Alsdorf - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Alsdorf (ots)

Am Nordfriedhof im Stadtteil Kellersberg hat am Dienstagabend (18.11.25) ein Fahrzeug gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 21.45 Uhr waren Polizei und Feuerwehr alarmiert worden. Als die Polizei vor Ort eintraf, war die Feuerwehr dabei, das Feuer zu löschen. Das am Südring geparkte Auto wurde im Vorderbereich vollständig zerstört. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sollen sich unter 0241-9577 31101 (außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) bei den Ermittlern melden.

