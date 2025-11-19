Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall im Nordkreis - Fahrzeug überschlägt sich

Herzogenrath (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19.11.25) ist es auf der Schütz-von-Rode-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, einer davon schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen Mitternacht in seinem Fahrzeug auf der Straße aus Richtung Kohlscheid in Richtung Herzogenrath unterwegs, als er am Ende einer Rechtskurve plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kollidierte zuerst mit einem Verkehrsschild, danach mit einem Baum. Anschließend überschlug sich das Auto und kam auf der Gegenfahrbahn auf den Rädern wieder zum Stehen.

Der 29-jährige Fahrer aus Übach-Palenberg wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein 22-jähriger Beifahrer (auch aus Übach-Palenberg) schwer. Der Beifahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es ergaben sich keine Hinweise, dass der Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand.

