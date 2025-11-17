Polizei Aachen

POL-AC: Nach Feuer in Ladenlokal - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Aachen (ots)

Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude am Dahmengraben ist am Samstag (15.11.25) Sachschaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 9 Uhr war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Anwohner aus den angrenzenden Wohnungen - teilweise über Drehleiter - in Sicherheit bringen. Das Ladenlokal im Erdgeschoss brannte vollständig aus. Die Wohnungen sind aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Der Dahmengraben war während der Löscharbeiten für den Verkehr vollständig gesperrt.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Momentan gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell