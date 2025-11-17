Polizei Aachen

POL-AC: Hakenkreuz-Schmierereien an der Kirche: Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen

Aachen (ots)

Unbekannte haben zwei Hakenkreuze im Umfeld der Kirche St. Donatus im Stadtteil Brand aufgesprüht.

Ein Mitarbeiter der Feuerwehr hatte die Polizei am Sonntagvormittag (16.11.25) informiert. An einer Bank im Park und auf einem Gedenkstein waren die beiden Hakenkreuze aufgesprüht. Wann das passiert ist, ist momentan noch unklar.

Der Staatsschutz der Polizei Aachen ermittelt wegen Sachbeschädigung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Wer Hinweise zu dem oder den Täter(n) machen kann, wird gebeten, sich zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 35301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell